Non solo Maicon, il Sona ingaggia Enrico Ruggeri: "Giocare? Deciderà il mister"

La squadra veneta, militante in Serie D, ha confermato l'arrivo del 63nne cantante in squadra, che sogna di giocare almeno un minuto.

Maicon è stato il principio, arrivato realmente a giocare nella Serie D italiana dopo aver vinto tutto in carriera. A Sona, però, sbarca anche un altro volto noto d'Italia, ovvero Enrico Ruggeri. Esatto, il celeberrimo cantautore milanese tifosissimo dell'Inter e del terzino brasiliano.

La costanza paga....

(rimango a disposizione del mister) pic.twitter.com/QaDXTtfKAg — Enrico Ruggeri (@enricoruggeri) April 16, 2021

Il Sona ha annunciato ufficialmente l'ingaggio di Enrico Ruggeri per l'ultima parte di stagione, che vede il Sona impegnato nella lotta salvezza nel Girone B di Serie D (attualmente è dodicesimo, ad un solo punto dal Ponte San Pietro e dalla zona playout).

Ruggeri - negli ultimi giorni al centro di una polemica via twitter sul denunciare le feste altrui o meno in tempi di coronavirus - ha pubblicato sui propri social il comunicato del Sona, in cui il cub dilettantistico evidenzia come nei prossimi giorni il 63enne si allenerà agli orgini di Damini, attuale tecnico del club veneto.

Nella sua nota, il Sona non lascia dubbi riguardo l'operazione:

"L’atleta sarà molto presto a disposizione di mister Damini per gli allenamenti settimanali. Potrà giocare in Serie D? Questo è il sogno di Enrico Ruggeri. Ma come sempre deciderà il Mister".

In caso di salvezza matematica nelle ultime gare, Ruggeri potrebbe scendere in campo per qualche minuto, così da giocare effettivamente in un campo di calcio con Maicon, uno dei suoi grandi idoli grazie al Triplete del 2010 ottenuto in maglia Inter.

Tra i più famosi cantanti italiani degli ultimi quarant'anni, Enrico Ruggeri, partito dal gruppo punk-new wave dei Decibel fino alla carriera solista di inizio anni '80, fa parte da decenni della Nazionale italiana cantanti, di cui è il presidente e ambasciatore.

Proprio con la casacca azzurra ha vissuto, da tifoso interista, uno dei momenti più intensi della sua vita: