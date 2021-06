Mai in finale agli Europei: l'Inghilterra vuole cambiare la storia

Inserita tra le big europee, in realtà l'Inghilterra non ha mai vinto il titolo continentale, con una sola finale (vinta) nei grandi tornei.

Il quarto posto ai Mondiali 2018 ha ridato fiducia ad un popolo continuamente alla ricerca di un successo. La Nazionale inglese è giudicata da sempre una delle più importanti del pianeta, ma oltre il Mondiale vinto negli anni '60, non è riuscita a portare a casa altro trofei. Europei, di fatto, mai in bacheca.

Ancora una volta con una generazione di giovani interessante e big esperti, l'Inghilterra dovrà superare il grado di squadra importante e tra le favorite, per far suo realmente il torneo. Anche perchè nessuno ha fatto peggio nella storia, in termini di presenze e delusioni.

La Nazionale dei Tre Leoni è infatti quella ad aver disputato più Europei senza mai vincere, ben nove. Le statistiche legate all'Inghilterra sono tutte negative e da record in tal senso, visto e considerando che dagli anni 60' in poi non ha nemmeno mai giocato una finalissima.

Sancho, Kane e Rashford, ma non solo, sono grandi campioni, ma anche questa volta le grandissimi favorite sembrano essere altre. Perchè l'Inghilterra arriva sempre qualche metro dietro nonostante qualità e quantità? Per molti il punto essenziale sta in una stagione lunghissima per i club.

Di fatto quasi tutti i giocatori della Nazionale inglese hanno sempre giocato in Premier, che tradotto significa League Cup, FA Cup e coppe europee varie da affrontare. Nel 2021 il Chelsea, il Manchester City e il Manchester United hanno giocato le finali continentali con esiti diversi, ma tanti giocatori arriveranno agli Europei con pochissimi giorni di pausa.

Due medaglie di bronzo non rendono certo l'Inghilterra tra le big assolute nella storia degli Europei, alla continua ricerca di una svolta. Sarà questa l'edizione decisiva per un cambio di rotta. Si vedrà tra giugno e luglio: dal 1996 non è stata raggiunta nemmeno la semifinale.