Mahrez a Goal: "La finale di Champions è solo una partita di calcio"

Tre dei quattro goal rifilati al PSG tra l'andata e il ritorno della semifinale portano la sua firma: Riyad Mahrez ha impresso il suo timbro sulla Champions League del Manchester City, chiamato a giocarsi la vittoria della coppa nella finalissima di Porto in programma sabato sera contro il Chelsea.

Intervistato dai microfoni di Goal, l'attaccante algerino ha parlato con estrema tranquillità dell'appuntamento più importante della sua carriera che, tra gli altri, conta i successi in Coppa d'Africa con l'Algeria e in Premier League con il Leicester.

"Ovviamente c'è un po' di pressione, ma è una pressione buona da trasformare in fiducia e personalità. Nella mia testa non c'è pressione, per me è come se fosse una partita normale. Naturalmente parliamo della finale di Champions League, ma per me è solo una gara di calcio".