Maguire l'aveva previsto: "Segnerò in Chelsea-Manchester United"

Harry Maguire aveva 'anticipato' via Whatsapp al fratello il suo primo goal con la maglia del Manchester United: "Stasera segnerò al Chelsea".

L'aveva 'anticipato' ed è successo. Harry Maguire, oltre ad essere un ottimo difensore, è un bravo veggente: il primo goal con la maglia del , era già... previsto.

Lo dimostra una conversazione su Whatsapp tra Maguire e il fratello Laurence, anch'esso calciatore tra le fila del Chesterfield.

"Stasera segnerò contro il ".

The boy said he would score tonight 😂🙌🏻@HarryMaguire93 🔴⚪️⚫️ pic.twitter.com/yEtc0PesOr — Laurence Maguire (@_lozmaguire) February 17, 2020

Ebbene, poche ore dopo a Stamford Bridge Maguire svetta più in alto di tutti e timbra la rete dello 0-2 con cui il Man United ha chiuso i conti sbancando Londra.

Arrivato in estate per la cifra record di 92 milioni di euro, il centrale ex ha rotto il ghiaccio entrando nella classifica marcatori stagionali dei Red Devils. Tutto secondo programma.