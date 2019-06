Maguire al Manchester City, vale 80M di sterline: può essere il difensore più costoso della storia

Manchester City a un passo da Harry Maguire: in Inghilterra parlano già di un'offerta da circa 90 milioni di euro, può battere il record di Van Dijk.

Conteso tra e , Harry Maguire potrebbe presto diventare il difensore più costoso della storia del calcio. A riportarlo è il 'Daily Mirror', secondo cui il centrale del sarebbe a un passo dal trasferimento ai Citizens per la clamorosa cifra di 80 milioni di sterline, circa 90 milioni di euro.

Un affare che potrebbe chiudersi a breve, con Maguire ormai convinto dall'offensiva del Manchester City e intrigato dalla possibilità di giocare in Premier League e in sotto la guida di Pep Guardiola.

Il tecnico catalano considera infatti il difensore inglese il giocatore perfetto con il quale sostituire Vincent Kompany, il quale ha lasciato il club per tornare all' nel ruolo di giocatore-allenatore.

Qualora questo trasferimento di dovesse davvero concretizzare, Maguire - come detto - diventerebbe il difensore più pagato della storia, battendo anche il record di 75 milioni di sterline spesi dal per portare ad Anfield Virgil Van Dijk.

Una grande responsabilità per un calciatore al quale anche i cugini del Manchester United non hanno però ancora rinunciato, con Ole Gunnar Solskjaer consapevole del fatto che un difensore come Maguire potrebbe cambiare radicalmente il volto al reparto arretrato dei Red Devils.