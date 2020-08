Maguire e l'aggressione in Grecia: "Ho temuto per la mia vita"

Il capitano del Manchester United racconta la propria versione dei fatti sulla notte di Mykonos: "Non sento di dovermi scusare con nessuno".

Harry Maguire ha vissuto una delle notti più difficili della sua vita a Mykonos una settimana fa. Un'aggressione che lo ha portato a un processo e a una pena (sospesa con la condizionale) di 21 mesi e 10 giorni.

Il difensore del ha raccontato di essere stato colpito a ripetizione dalla polizia, che lo aveva intimato a scendere dal pullmino dove si trovava con amici e famiglia. Lo ha fatto in un'intervista alla 'BBC'.

"Mi hanno picchiato sulle gambe, ero in preda al panico. Avevo paura per la mia vita. Io so cosa è successo quella notte, è stato orribile, non potevo crederci. La mia coscienza è pulita. Quando ne parlo mi agito, perché mi sento ancora arrabbiato".

Maguire, che doveva essere convocato in Nazionale prima che Southgate lo tagliasse, ha spiegato di non sentirsi in colpa e di non dovere a nessuno delle scuse.