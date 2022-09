Il dato curioso di Maguire: le sue squadre perdono quando scende in campo da titolare

Differenza di rendimento particolare tra quando il centrale inglese gioca titolare e quando subentra: tutti ko da un lato, tutte vittorie nell'altro.

I suoi interventi difensivi non sempre ineccepibili lo hanno reso suo malgrado una star di internet, con meme e video dedicati a lui che spopolano nell'etere.

Stiamo parlando di Harry Maguire, difensore del Manchester United e della Nazionale inglese, ancora oggi tra i difensori più pagati della storia del calcio moderno.

In questa stagione, il centrale dei Red Devils sta riscontrando diverse difficoltà di rendimento al punto che il tecnico dello United, l'olandese Erik Ten Hag, lo sta escludendo con regolarità dai titolari.

Questa mossa ha avuto effetti benefici per la sua squadra, che dopo una serie di sconfitte e risultati negativi sembra aver intrapreso un ruolino di marcia piuttosto positivo.

Il paradosso che vive Maguire in quest'annata è che ogni volta che è stato schierato dal 1 minuto - tanto in Premier League quanto con la nazionale inglese - la sua squadra ha perso.

L'ultimo esempio è arrivato nella sfida di Nations League tra i Tre Leoni e l'Italia, gara nella quale Maguire ha giocato 90 minuti e vinta dagli Azzurri per 1-0.

Molto meglio quando viene mandato in campo a partita in corso: sia con l'Arsenal in Premier sia con lo Sheriff in Europa League, il difensore è entrato a gara in svolgimento e lo United ha chiuso l'incontro portando a casa una vittoria.

Malgrado questo singolare dato, a colpire è la differenza di valutazioni che fanno di lui Ten Hag e Southgate. Il ct inglese si affida sempre a lui, mentre il tecnico del Manchester United ha preferito altre soluzioni rispetto al suo impiego.

Far sì che la sua squadra chiuda con una vittoria quando viene mandato in campo aiuterebbe non poco Maguire a scrollarsi di dosso questa nomea di difensore pasticcione che pian piano gli si sta appiccicando addosso.