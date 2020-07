Magnus Carlsen, il n.1 degli scacchi che potrebbe vincere il fantacalcio da 7,6 milioni di iscritti

Magnus Carlsen, da circa dieci anni è il numero uno al mondo negli scacchi: oggi potrebbe vincere la Fantasy Premier da 7,6 milioni di iscritti.

Magnus Carlsen non ha rivali nel mondo degli scacchi, visto che da dieci anni è il numero uno incontrastato. Ma è pazzesco sapere che il campione di scacchi sia anche un campione di fantacalcio.

Due cose che apparentemente non c'entrano niente, ma secondo il norvegese hanno in comune una grande strategia. Quest'anno Carlsen ha partecipato alla Fantasy Premier League, un maxi-fantacalcio da 7,6 milioni di iscritti.

E, udite udite, oggi con l'ultima giornata di campionato in programma potrebbe anche trionfare. Come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', alla vigilia dell’ultima giornata del campionato è quarto, a 12 punti dal leader, Chris McGowan. Nell’ultimo turno di campionato, il 37°, Carlsen ha sommato 76 punti. Per fare il balzo avrà però bisogno di una grande prova da Marcus Rashford, l’attaccante del .

Anche se non dovesse arrivare primo, Magnus Carlsen ha dimostrato ancora una volta di avere una discreta abilità con i giochi di strategia, ed anche un pizzico di fortuna...