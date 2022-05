Magnanelli si ritira dal calcio giocato: Sassuolo-Milan sarà la sua ultima partita

Il termine "bandiera" può essere appiccicato ormai a pochissimi, nel calcio moderno. Ma per Francesco Magnanelli calza a pennello. Perché lui, per il Sassuolo, c'è sempre stato. In Serie C2, poi in Serie C1, poi in B, infine in Serie A e in Europa. Fino all'ultima partita della carriera.

A 37 anni, il capitano neroverde ha deciso di chiudere qui, dopo quasi un ventennio trascorso con la stessa squadra e la stessa maglia, il proprio percorso da calciatore. Come annunciato dal Sassuolo, la gara di domenica contro il Milan, quella che potrebbe regalare lo Scudetto alla formazione di Stefano Pioli, sarà la sua ultima.

Francesco #Magnanelli ha deciso di dare l’addio al calcio giocato. #SassuoloMilan di domenica sarà la sua ultima partita da calciatore del Sassuolo e in carriera.



Scopri su https://t.co/WL7Dk34wQz tutte le iniziative per celebrare il nostro Capitano! 🖤💚#ForzaSasol pic.twitter.com/0S2UheUQ3p — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) May 19, 2022

"Dopo 520 partite in maglia neroverde - comunica il Sassuolo - nel corso di 17 stagioni sportive con un percorso che lo ha portato insieme al Sassuolo dal campionato di Serie C2 all’Europa League, il nostro capitano Francesco Magnanelli ha deciso di dare l’addio al calcio giocato. Domenica contro il Milan sarà infatti la sua ultima partita da calciatore del Sassuolo e in carriera.

Per celebrare e rendere onore a questa fantastica e leggendaria avventura in Neroverde sono in programma le seguenti iniziative:

Sabato 21 Maggio alle ore 13,30 presso la sala stampa delle Mapei Football Center conferenza stampa di saluto di Francesco Magnanelli

Domenica 22 Maggio, in occasione di Sassuolo-Milan, a fine riscaldamento (17,45 circa), saluto dal campo a tutti i tifosi neroverdi e agli sportivi presenti.

Nel corso dell’estate (data da definire) sarà organizzato il “Magnanelli Day”, un evento allo stadio Ricci al quale potranno partecipare tutti i tifosi neroverdi. Ulteriori dettagli saranno comunicati in seguito".

Origini umbre, trascorsi nel Chievo e nella Fiorentina, Magnanelli è arrivato al Sassuolo nel 2005, quando il club emiliano navigava in quarta serie. E ha scalato categorie su categorie, con la fascia di capitano al braccio e il proprio cervello a comandare il centrocampo. Le sue 520 presenze lo rendono il recordman di presenze con i neroverdi. Dopo domenica, per lui arriverà il momento di iniziare una seconda vita.