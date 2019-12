Maglia troppo simile agli avversari: il portiere indossa quella del compagno coi numeri 'coperti'

Il portiere della Dynamo Dresda è stato costretto a cambiare maglia perché simile agli avversari. Così ha indossato quella di Koné, ma riadattata.

La partita di ieri sera tra e Dynamo Dresda ha chiuso un 2019 da incubo per entrambe le squadre e ha visto prevalere 'Der Club' per 2-0, grazie alla doppietta del talento Robin Hack. Ma non sarà per questo che il match sarà ricordato.

Il protagonista è stato Kevin Broll, portiere della squadra dell'ex Est, non per i gesti tecnici, ma perché ha dovuto indossare una maglia piuttosto particolare. Sarebbe dovuto scendere in campo con un completo verde, ma l'arbitro Jöllenbeck ha chiesto di cambiarla prima della partita: se si fosse bagnata, sarebbe risultata troppo simile a quella grigia indossata dagli avversari.

Così la Dynamo è corsa ai ripari con i mezzi che aveva a disposizione. Ovvero: pochi. Evidentemente non c'erano altre maglie pronte per Broll, quindi gli è stato fornita una maglia gialla del compagno Koné, numero 14, con il '4' e il nome coperti con lo scotch.

I giocatori di movimento hanno indossato una divisa bianca, così Broll ha potuto utilizzare quella che abitualmente sarebbe la prima maglia della Dynamo. Anche se non per lui.

Kevin #Broll darf nicht im grünen Torwarttrikot spielen, weil es den Heimtrikots des FCN bei Nässe zu ähnlich sehen könnte. Das hat Schiedsrichter Dr. M. Jöllenbeck vor dem Spiel entschieden. „Brollo“ wird ein umgestaltetes Trikot von Moussa Koné überstreifen. #FCNSGD #sgd1953 pic.twitter.com/snNmBFNWA6 — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) December 20, 2019

Non sono cambiati invece i pantaloncini e i calzettoni, che sono rimasti quelli verdi 'originali'. Una gamma cromatica tutta particolare, a cui si è aggiunta una prestazione non del tutto irreprensibile, con qualche colpa sui due goal subiti dalla sua squadra.