Dalla maglia di Totti alla notizia a sorpresa, Simpson: “Una donna incinta bussò alla mia porta"

L’ex difensore dello United, Danny Simpson, ha svelato: “Passai in poche ore dalla partita della vita, alla notizia che stavo per diventare padre”.

E’ cresciuto nel Manchester United, ma è altrove che ha dato un senso alla sua carriera, vivendo tra l’altro da buon protagonista la storica stagione nella quale il Leicester ha fatto suo il titolo di campione d’Inghilterra stupendo il mondo intero.

Danny Simpson ha giocato otto partite in tutto con la maglia dei Red Devils addosso (tante gliene sono bastate per mettere in bacheca una Community Shield ed una Champions League), una delle quali nel dicembre del 2007 contro la Roma.

In quella occasione, la gara era valida per la fase a gironi della Champions League e si chiuse sull’1-1, allora esterno diciannovenne non solo ben figurò per tutti e i 90’, ma riuscì a fare suo anche un prezioso cimelio: la maglietta di Francesco Totti.

Quella partita in realtà non rappresentò un momento di svolta per la sua carriera (fu anzi l’ultima con lo United), ma a ventiquattro ore dal triplice fischio finale avvenne un episodio che gli cambiò, almeno per qualche mese, la sua vita.

A svelarlo è stato lui stesso nel corso di un’intervista al podcast ‘Under The Cosh’.

“Molti non sanno che ho giocato in Champions League contro la Roma. Pareggiammo 1-1 e il giorno dopo qualcuno suonò alla mia porta. Era una ragazza incinta di cinque mesi che mi disse che ero il padre del bambino che stava per nascere”.

La notizia colse totalmente di sorpresa il giovane difensore.

“Immaginate, ho appena giocato la partita più importante della mia vita, ho pareggiato, ho preso la maglia di Totti ed il giorno dopo qualcuno si presenta dicendo che sta aspettando un bambino da me. Io ero un ragazzino e un avvocato inizia a dirmi che volevano questo, quello e la mia casa”.

Danny Simpson poi scoprì che non era lui il padre del bambino.

“Ho fatto il test e ovviamente non era mio. Ho passato quattro o sei mesi totalmente folli. Rio Ferdinand mi aiutò moltissimo, poi l’esito del test ha rappresentato un qualcosa di pazzesco. Sono passato in poche ore dallo giocare in Champions contro la Roma di Totti e Giuly, a trovarmi ad avere a che fare con una bomba”.

Simpson, che ha vestito anche le maglie di Anversa, Sunderland, Ipswich, Blackburn, Newcastle, QPR, Huddersfield e Bristol, ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2022 a 36 anni.