Una maglia speciale per la Juventus: remake della divisa 2015/16 disegnata da Pharrell

Nell'ambito della campagna 'Human Race' lanciata da Adidas, i bianconeri indosserano una divisa che è il remake della maglia rosa del 2015/16.

La contro il non indosserà la tradizionale maglia a strisce bianconere, nonostante giochi in casa. La squadra di Andrea Pirlo scenderà infatti in campo con un remake della divisa away 2015/16.

Il quarto kit di questa stagione è stato disegnato da Pharrell Williams nell'ambito della campagna 'Human Race' lanciata da Adidas, che coinvolge anche altri top club internazionali come e .

La maglia 'hand-painted', si contraddistingue dallo stile 'a pennarello'. Per una notte, la Juventus tornerà a indossare il vecchio logo, prima della svolta avvenuta nel 2017 con il passaggio al nuovo concept.

Un ritorno al passato guardando anche al futuro, pubblicizzato anche dai giocatori sui social. Come Paulo Dybala, che, come Morata, Bonucci e Chiellini ha indossato anche la maglia 'originale'.