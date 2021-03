Maglia speciale per Cristiano Ronaldo: "G.O.A.T. 770"

Prima di Juventus-Benevento, Andrea Agnelli ha consegnato a Cristiano Ronaldo una maglia per celebrare i 770 goal in carriera: "G.O.A.T.".

Cristiano Ronaldo ha da poco festeggiato il traguardo delle 770 reti realizzate in carriera, numero che gli ha permesso di superare un mostro sacro come Pelé, 'fermo' a 767: proprio 'O Rei' ha recentemente reso omaggio al portoghese , congratulandosi con lui per aver scritto un'altra pagina di storia del calcio.

Prima di Juventus-Benevento, il presidente bianconero Andrea Agnelli ha premiato il suo giocatore con una maglia speciale, creata appositamente per celebrare questo storico dato.

7️⃣7️⃣0️⃣



⚽ 491 di destro 👟

⚽ 143 di sinistro 👟

⚽ 134 di testa ✈️

⚽ 2 - altri - 🤷🏻‍♂️



Questo significa 🐐, @Cristiano ! #CR770 #CR7JUVE pic.twitter.com/MABMITL9oT — JuventusFC (@juventusfc) March 21, 2021

"G.O.A.T. 770".

Al posto del 7, ovviamente, il 770, corredato dalla scritta 'G.O.A.T' in sostituzione del nome: acronimo che sta per 'Greatest of all time', spesso usato per riferirsi ai grandi interpreti di uno sport (non è un caso che sia stato accostato spesso anche a Lionel Messi).

Per Ronaldo tanta soddisfazione mista alla voglia di non fermarsi, per continuare a macinare record su record: lui, d'altronde, è nato per questo.