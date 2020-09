Maglia rosa per il Barcellona, con Messi testimonial: ironia social

Il Barcellona presenta la terza maglia con tonalità rosa e dettagli neri e verdi: scoppia l'ironia dei tifosi sul web.

Lionel Messi sarà ancora un giocatore del ed è proprio la 'Pulce' argentina a fare da principale testimonial della nuova terza maglia: un colore rosa con dettagli nero e verdi che fa discutere il mondo del web, con tanto di pungente ironia da parte dei sostenitori blaugrana e avversari.

La terza divisa richiama il paesaggio della città, come spiegato dallo stesso club:

"A Barcellona la giornata inizia con il rosa del mattino, mentre il verde-azzurro del mare anticipa un paesaggio di mediterraneo luminoso, vibrante. A questo si ispira la terza divisa del Barcellona per la stagione 2020-21".

Puntuale però è arrivata la pesante scia di polemiche e ironia da parte del popolo del web: molti attaccano il club per i colori del tutto inediti della maglia, altri sottolineano come l'immagine di Messi sembri 'ritoccata' al computer e come tutti i giocatori sembrino più una controparte virtuale che in una foto di gruppo.

Un momento sicuramente particolare per il club catalano, chiamato a una vera e propria rivoluzione dentro e fuori dal campo: la nuova era inizierà però ancora con 'sua maestà' Messi, che dopo tante settimane di discussioni ha deciso di restare ancora un altro anno.