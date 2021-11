Magico Cancelo: l'assist d'esterno per Sterling è una meraviglia

Con Guardiola lo abbiamo visto ovunque: a destra, a sinistra, perfino in mezzo al campo. Perché i ruoli fissi, si sa, col Pep non sono che un'idea astratta. E perché João Cancelo è uno che puoi mettere praticamente dappertutto senza che, in realtà, il suo rendimento ne risenta in maniera particolare.

I dati non mentono. Uno, in particolare: l'ex terzino di Inter e Juventus ha già collezionato 6 assist nelle prime 18 partite disputate in questa stagione tra Premier League e coppe. Un numero alto, altissimo, che testimonia come l'investimento effettuato dal Manchester City nell'estate del 2019, dopo qualche momento di difficoltà, sia stato ampiamente ripagato.

L'ultimo assist, poi, è roba per palati fini. Il Manchester City batte 3-0 l'Everton e si riavvicina al primo posto del Chelsea, ma negli occhi rimane soprattutto la giocata di Cancelo. Minuto 44: stupendo e precisissimo lancio d'esterno a tagliare a fettine la difesa dei Toffees, con palla che arriva a Sterling, a sua volta abilissimo a piazzarla in rete di prima intenzione. Una perla. Guardare per credere.

Another angle for the Cancelo assist 💉🔥 pic.twitter.com/c41ppjz5Tv — • Kevin De Bruyne • (@Keevinem) November 21, 2021

E poi, via con altri dati: contro l'Everton, Cancelo ha toccato il pallone la bellezza di 123 volte, di cui una settantina solo nel primo tempo, con una precisione nei passaggi del 93%; due i "key assists" a smarcare i compagni, tra cui quello già menzionato per Sterling. Falli? Uno solo. E sarebbe un difensore.

Due anni e mezzo dopo lo scambio Danilo-Cancelo, insomma, a Torino i rimpianti si sprecano. Se il brasiliano è utile, il portoghese è un campione. Senza se e senza ma. La Juventus lo sapeva, ma non è riuscita - o non ha voluto - tenerselo stretto. E ora, da lontano, lo guarda disegnare calcio.