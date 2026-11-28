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Magdeburgo-Energie Cottbus: orario d'inizio

Bundesliga II - Game Week 13 29 nov 2026 - 07:30 Avnet Arena

Il Magdeburgo ospita l'Energie Cottbus in 2. Bundesliga. La partita si gioca all'Avnet Arena di Magdeburgo.

I padroni di casa si presentano alla partita da terzi in classifica e nelle ultime gare hanno convinto. Il 20 novembre il Magdeburgo ha vinto 2-1 sul campo dell'Arminia Bielefeld; prima, la squadra allenata da Petrik Sander aveva battuto il St. Pauli 4-1.

L'Energie Cottbus è invece al 17° posto e attraversa un periodo difficile. La squadra di Claus-Dieter Wollitz non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite di campionato.

Nell'ultima gara ha subito una netta sconfitta per 4-0 contro l'Hertha Berlino, capolista. In precedenza, il Cottbus aveva pareggiato 0-0 con il Braunschweig e perso 2-1 contro il VfL Bochum.

Il Magdeburgo può dunque scendere in campo nel proprio stadio sull'onda dei recenti risultati positivi. Il Cottbus, dopo tre pareggi e due sconfitte, ha urgente bisogno di un risultato positivo.

Di seguito vi spieghiamo dove vedere la partita.

I temi della settimana: come sono andate Magdeburgo ed Energie Cottbus?

Nelle ultime cinque partite ufficiali il Magdeburgo ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Nell'ultima gara ha vinto 2-1 sul campo dell'Arminia Bielefeld. In precedenza aveva battuto il St. Pauli 4-1 e il Karlsruher SC 6-1, mentre la sconfitta è arrivata in Coppa di Germania, per 6-1 contro il Bayern Monaco. In totale, il Magdeburgo ha segnato 14 goal e ne ha subiti 10.

L'Energie Cottbus non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite, raccogliendo tre pareggi e due sconfitte. Nell'ultima gara ha perso 4-0 contro l'Hertha Berlino; prima aveva pareggiato 0-0 con il Braunschweig. Il Cottbus ha segnato tre goal e ne ha subiti otto.

Magdeburgo-Energie Cottbus: formazioni

Magdeburgo-Energie Cottbus: stato di forma

Magdeburgo-Energie Cottbus: precedenti

Magdeburgo-Energie Cottbus: le classifiche