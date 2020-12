Maehle sempre più vicino all'Atalanta: 10 milioni l'offerta al Genk

Joakim Maehle, esterno destro del Genk, sembra il primo colpo invernale dell'Atalanta: affiancherebbe Hateboer per il ruolo di laterale.

L', al centro di un caos interno come quello che riguarda Gomez e Gasperini, ma in ripresa dal punto di vista del gioco e dei risultati, guarda con attenzione anche la finestra invernale di calciomercato che ormai dista meno di due settimane.

Secondo 'Sky Sport', la Dea sarebbe già molto vicina al suo primo colpo di gennaio. Si tratta di Joakim Maehle, esterno destro danese classe 1997. Gioca al e sarebbe già una trattativa ben avviata, con una società ormai amica dopo i trasferimenti di Castagne e Malinovskyi.

Stiamo parlando di un laterale molto forte atleticamente, che ricorda come profilo proprio quello di Hans Hateboer, che di fatto andrebbe ad affiancare per il ruolo di terzino destro a tutta fascia. Nel Genk ha prevalentemente giocato in una difesa a quattro, ma sembra tagliato anche per il ruolo di Gasperini.

A settembre ha debuttato con la , dopo aver giocato a lungo con l'Under 21. In Nazionale maggiore per lui si contano già sei presenze.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', il suo arrivo darebbe il via libera alla cessione di Piccini e forse anche di Mojica, dato che a sinistra si crede molto alla crescita di Ruggeri.