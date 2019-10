Macheda, da pupillo di Sir Alex Ferguson alla Grecia: "Torno ad altissimi livelli"

Federico Macheda sta ritrovano la serenità in Grecia: quella che mancava dagli esordi a 17 anni con lo United di Ferguson e Cristiano Ronaldo.

La carriera di Federico Macheda era iniziata davvero al top, a soli 17 anni, facendo il suo esordio in Premier League con il di Ferguson e Cristiano Ronaldo e non con un esordio banale: partita all'Old Trafford inchiodata sul 2-2, riceve palla in area dai piedi di Ryan Giggs e poi il resto è storia. 3-2 per lo United.

Da questo picco altissimo Kiko Macheda, come lo chiamavano i tifosi dello United, non è riuscito a prendere la giusta direzione: ha iniziato a girare l'Europa calcistica con la valigia in mano, senza lasciare traccia del suo passagio e venendo martoriato dagli infortuni. L'attaccante classe '91 adesso -a 28 anni- al 'Corriere della Sera' si dice pronto a tornare al livello degli inizi e a cercare di recuperare almeno in parte tutte quelle aspettative deluse.

"Sembra una storia da film, ma la verità è che il calcio mi ha dato tantissimo, anche in modo inaspettato. Sono molto fortunato. E adesso sento di poter tornare ancora ad altissimi livelli. Senza cercare rivincite, ma con la voglia di crederci".

Ora Macheda ha ritrovato nello Stadio Olimpico Spyros Louis un luogo ideale dove completare il suo processo di maturazione e tornare quel ragazzino di 17 anni che aveva stupito il mondo, ma questa volta con la testa di un uomo pronto ad affrontare ogni evenienza. Col Panathinaikos la sua carriera sembra tornata sui binari giusti e dopo i 10 goal in campionato dello scorso anno, quest'anno sono già due i centri nelle due partite giocate. E domani sera c'è un derby speciale per lui: -Grecia.

"In Grecia non ero mai stato, nemmeno in vacanza. Mi trovo benissimo, sia in campo che fuori, e gioco in un club storico anche se attualmente siamo esclusi dalle Coppe europee. Tra le due Nazionali ora non c’è paragone e si è visto all’andata, ma quello greco è comunque un calcio in fase di rilancio a livello di club: tatticamente non sono molto preparati, però tutti vanno a velocità massima e non è per niente facile. Poi ci sono partite molto calde, con una bellissima atmosfera: per me è il posto giusto, perché sono molto ambizioso, ho capito molte cose su di me, sono diventato padre. Nel mio futuro vedo di nuovo obiettivi importanti".

Federico Macheda ha vissuto una giovinezza da enfant prodige che però non ha saputo gestire, sciogliendosi come neve al sole. E allora ci tiene a lanciare un messaggio a tutti i giovani talenti italiani, da uno che era partito con Cristiano Ronaldo e Sir Alex Ferguson.