Macek spiega il segreto di Haaland: "1000 addominali e 300 flessioni al giorno"

Stanislav Macek è l'attuale commissario tecnico della Slovacchia Under 18, ma l'anno scorso ha conosciuto Erling Haaland in una settimana di studio trascorsa ad osservare Jesse Marsch, allenatore del .

Ai microfoni di 'AS', Macek spiega tutta la professionalità di Haaland con due semplici frasi. Prima la sua serietà dal punto di vista atletico.

"Lavora tantissimo individualmente per migliorare. Mi diceva che ogni giorno fa circa 1000 addominali e 300 flessioni. Nessumo mi impressionò come lui, è un ragazzino ma si allena come un uomo maturo. Sa benissimo cosa vuole, in campo mi ricorda molto Zlatan Ibrahimovic".