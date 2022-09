Macedonia sempre più giù: dopo l'Italia ha sconfitto solo Gibilterra

Dopo aver eliminato l'Italia dalla corsa ai Mondiali, la selezione di Milevski ha deluso in Nations League battendo solo Gibilterra.

La notte di Palermo dello scorso 24 marzo rimane ancora oggi una ferita aperta e impossibile da rimarginare: la rete di Trajkovski al 'Barbera' condannava l'Italia alla seconda mancata qualificazione alla fase finale di Mondiali.

Un goal arrivato in pieno recupero, a tempo praticamente scaduto. Da un lato le lacrime degli Azzurri, dall'altro gioia e incredulità di una Macedonia giunta agli spareggi senza nemmeno troppe pretese e invece in grado di eliminare una squadra che soltanto otto mesi prima saliva sul tetto d'Europa.

Un successo di enorme prestigio per la selezione guidata da Blagoja Milevski che, però, da quella notte di gloria si è letteralmente inceppata.

Dopo aver condannato gli Azzurri, infatti, la Macedonia ha poi perso la finalissima Playoff contro il Portogallo prima di inscenare un percorso decisamente deludente in Nations League.

Nel Gruppo L della Lega 3 la Macedonia ha chiuso al terzo posto nel girone dopo un cammino molto deludente: basti pensare che le uniche due vittorie sono arrivate contro Gibilterra, 2-0 all'andata e 4-0 al ritorno.

Unici sorrisi lungo un cammino che ha contemplato il pareggio per 1-1 contro la Bulgaria e ben tre sconfitte, di cui una proprio con i bulgari (al ritorno) e due contro la Georgia di Kvaratskhelia.

Un bilancio estremamente negativo per una squadra spentasi dopo il colpaccio in terra nostrana. Per l'Italia, alla luce di ciò, i rimpianti non possono che aumentare in maniera esponenziale.