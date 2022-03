La Macedonia del Nord ha mai partecipato ai Mondiali?

Mentre Francia, Germania e Spagna si sono qualificate direttamente ai Mondiali, l'altra squadra europea che maggiormente ha brillato nella storia del calcio internazionale, ovvero l'Italia, è costretta per la seconda volta ad affrontare i playoff per provare a qualificarsi a Qatar 2022. Prima avversaria azzurra, la Macedonia del Nord.

Sulla carta la Nazionale azzurra Campione del Mondo 2021 è favorita, ma la Macedonia del Nord - nonostante sia priva di Pandev, al pari di Elmas - ha dimostrato di saperci fare, tanto da battere la Germania in terra tedesca e qualificarsi al torneo vinto dall'Italia lo scorso luglio. Una rappresentativa, insomma, in continua crescita.

QUANTI MONDIALI HA GIOCATO LA MACEDONIA DEL NORD?

Zero. Il massimo traguardo ottenuto dalla giovane rappresentativa è stato proprio quello della qualificazione a Euro 2020, disputatosi un anno dopo causa pandemia di coronavirus. Per la Nazionale di Skopje sarebbe la prima volta ai Mondiali, un evento ancor più grande del torneo giocato in estate, che ha fruttato solo due goal fatti e tre sconfitte su tre.

Solamente da inizio anni '90, ovvero da quando la Macedonia - denominata Macedonia del Nord solamente dal 2019 - è divenuta indipendente dalla Jugoslavia. Dopo la prima gara ufficiale contro la Slovenia (altra ex jugoslava) nel 1993 c'è voluto del tempo per mettere insieme un movimento importante, con strutture e giocatori capaci di essere chiamati dai migliori campionati europei.

Elmas e Pandev sono solo alcuni esempi dei giocatori capaci di mettersi in mostra in giro per l'Europa, ma sono da considerare anche Ristovski e Trajkovski: entrambi hanno militato in Serie A per diverso tempo. Alioski e Bardhi sono altri nomi importanti della selezione attualmente guidata da Milevski.

I GIOCATORI MACEDONI CON LA JUGOSLAVIA

Certo, la Nazionale macedone non ha mai partecipato ai Mondiali, ma alcuni giocatori nati tra gli attuali confini della Macedonia del Nord hanno fatto parte della Jugoslavia nel massimo torneo internazionale. Solamente nell'ultimo Mondiale pre-indipendenza basti pensare al portiere Vujadin Stanojković, convocato per la Jugoslavia a Italia '90, e dal 1992 stabilmente nella Nazionale macedone.

Lo stesso discorso può essere fatto per Darko Pancev, flop all'Inter, ma al top nel campionato jugoslavo, tanto da essere convocato per i Mondiali 1990. E' nato a Skopje, la capitale della Macedonia del Nord, difesa calcisticamente tra il 1993 e il 1995.