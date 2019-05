Macari e Kragl, lite alla prima notte di nozze: deve intervenire la Polizia

Prima notte di nozze turbolenta per Alessia Macari ed Oliver Kragl. Lite furibonda, arriva la Polizia prima che tra i due torni il sereno.

Doveva essere uno dei giorni più felici della loro vita, per Oliver Kragl e la showgirl Alessia Macari però non tutto sembra essere andato secondo i programmi.

I due sono convolati a nozze nella giornata di lunedì a , dove il centrocampista tedesco attualmente gioca ma, poche ore dopo l’atteso ‘sì’ tra i due sarebbe scoppiata una lite furibonda che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, ai centralini della Polizia è giunta in piena notte una richiesta di intervento in Via Trinitapoli, presso la sala ricevimenti Tenimento San Giuseppe dove i due si sono sposati e ad effettuare la chiamata sembra che sia stata la stessa Macari.

La nota showgirl ha raccontato di aver avuto un’accesissima discussione con il neo marito che sarebbe sfociata in insulti molto pesanti. La Macari, che a quanto pare aveva già chiamato un taxi per tornare a casa con alcuni regali di nozze, avrebbe dimenticato in camera l’anello di fidanzamento e la fede e nel tornare a riprenderli, grazie anche all’aiuto degli agenti intervenuti, si sarebbe poi riappacificata con il marito.

Nelle scorse ore si è parlato di una stanza messa completamente a soqquadro dai due, cosa questa che la stessa Macari ha poi smentito attraverso Instagram. La showgirl infatti, ha pubblicato un video nel quale bacia Kragl a letto, prima di inquadrare il loro alloggio al fine di dimostrare che è in perfette condizioni.