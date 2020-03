Mac Allister, campione d'Argentina senza accorgersene: "Non mi ero reso conto"

Ha giocato nel Boca fino a dicembre, poi gli Xeneizes han vinto il campionato a marzo. E il fantasista ora al Brighton ha vinto... senza accorgersene.

Quando il Boca Juniors, a inizio mese, ha battuto il Gimnasia e superato il River Plate in testa alla classifica, tutti gli Xeneizes, tifosi compresi, sono esplosi in un boato di gioia. In realtà, non proprio tutti.

Infatti Alexis Mac Allister, fantasista classe 1998, è diventato campione d' ... senza accorgersene. Ha giocato a Buenos Aires in prestito dall'1 luglio al 31 gennaio, per poi rientrare dal prestito e tornare al .

A tutti gli effetti si può parlare di lui come un campione d'Argentina. Anche se, come ha rivelato a ‘ESPN Redes', ci ha messo qualche minuto a rendersi conto. Nonostante fosse davanti alla TV per seguire la vittoria contro il Gimnasia.

“Sinceramente, la partita era appena finita e io la stavo guardando, ma non mi ero reso conto che sarei diventato campione. A fine partita un amico mia ha inviato un messaggio dicendomi ‘congratulazioni, campione’. Sono rimasto stranito. Poi mi sono arrivati tutti i messaggi e mi sono reso conto”.

Anche se con un po' di ritardo, alla fine il 21enne ha potuto festeggiare il trionfo, a cui ha contribuito anche con un goal in 12 presenze.