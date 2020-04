Lys Gomis e il post dedicato a Del Piero: "Giocavo nel Torino, fu un putiferio"

Il portiere ex granata, oggi svincolato dopo l'esperienza al Teramo, ricorda un episodio del 2012 relativo all'addio alla Juventus di Del Piero.

Come i fratelli Maurice e Alfred, anche Lys Gomis è stata una promessa nelle giovanili del . Promessa che alla fine è stata mantenuta soltanto in parte, visto che non è andato oltre le tre presenze.

Il suo cartellino è stato comunque dei granata per undici anni, tra prestiti e stagioni in prima squadra. Tra il 2007 e il 2014 è rimasto alla base, diventando anche protagonista di un episodio particolare nel 2012, legato ai rivali della . Lo ha raccontato a 'Tuttosport'.

"Scrissi sul mio profilo Facebook un bellissimo pensiero su Alex Del Piero che aveva dato l’addio alla Juventus: 'Grazie capitano, sei stato un esempio per me'. Apriti cielo: fui subito bersagliato perché all’epoca giocavo nel Torino, immagina il putiferio che scatenai nell’ambiente granata. Dovetti chiudere i miei profili social. Mi chiamò l’addetto stampa e mi disse: 'si può sapere cosa hai in testa?'. Per fortuna che mi hanno perdonato...".

Al perdono è seguito anche l'esordio in nella stagione 2013/14. Non è stato sufficiente però per confermarsi nella rosa granata dopo quell'anno. Anche se almeno ha potuto riaprire i profili social.