Chi è Luva de Pedreiro? Significato e storia della star di TikTok

Calcio sempre più protagonista sui social, in ogni parte del pianeta. Per mettere in mostra le proprie qualità e sperare in una chiamata da parte di un club locale, per provare a far divertire e sorridere milioni di persone. TikTok è l'ultima frontiera per il pallone, con video che totalizzano numeri incredibili tra svariate generazioni. Il nuovo fenomeno? Luva de Pedreiro.

Giovane brasiliano, Iran Ferreira è la star del momento sui social, tanto da aver messo insieme milioni di followers sui propri canali ufficiali. Cresciuto a Bahia, ha sempre sognato di diventare un giocatore professionista. Non è riuscito a giocare per San Paolo o Flamengo, ma è comunque un protagonista del mondo del calcio.

PERCHÉ É FAMOSO LUVA DE PEDREIRO?

Il giovane brasiliano, vent'anni, ha raggiunto la popolarità tra 2021 e 2022 indossando le maglie dei più famosi club al mondo, giocando in campetti di periferia e mettendo in mostra ottime qualità: soprattutto con tiri al giro, punizioni e tricks da joga bonito. In poco tempo i suoi video sono stati ricondivisi anche da società d'elite, su tutti il Barcellona.

Luva de Pedreiro è seguito da alcuni dei giocatori più famosi del pianeta ed ha avuto modo di essere invitato dal Vasco da Gama, insieme alla sua famiglia, per visitare le struttrure del club ed incontrare alcuni dei calciatori più rappresentativi.

COSA DICE LUVA DE PEDREIRO?

Per diventare così famoso, Luva non può non avere un tormentone. Il suo è 'Receba', parola che urla in molti dei suoi video e che ha fatto il giro del mondo sui social. Tanto che ora viene spesso utilizzata anche nella vita di tutti i giorni da sempre più persone. Il significato? Semplicemente 'ricevere', in portoghese. Nei suoi video De Pedreiro utilizza anche il siuu di Cristiano Ronaldo o ringrazia Dio.

COSA SIGNIFICA LUVA DE PEDREIRO?

Il suo vero nome è Iran Ferreira, allora perchè Luva de Pedreiro? Il nome utilizzato significa letteralmente 'Guanto da muratore'. Il motivo? Nei suoi video indossa effettivamente dei guanti da operaio, acquistati dopo aver osservato i giocatori europei indossarli, ben diversi, causa freddo.

"Ho comprato questo guanti in un negozio di materiale da costruzione, perché non potevo permettermene veri. Ho pensato, sai cosa? Utilizzerò lo stesso nome".

QUANTI FOLLOWERS HA LUVA DE PEDREIRO?

Iran, riuscito ad incontrare il suo idolo Neymar a marzo dopo diversi mesi di inseguimento, ha accumulato un numero impressionante di followers su diversi social, anche, come detto, alla ricondivisione dei suoi video da parte delle società più importanti d'Europa. Da quel momento i suoi seguaci sono cresciuti esponenzialmente, da ogni parte del mondo. In patria la notorietà lo ha portato a firmare autografi ed apparire in selfie con diversi locali, decisi ad avere come trofeo personale una foto con il fenomeno web calcistico del momento.