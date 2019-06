Lutto Reyes, tutto il mondo del calcio ricorda il 35enne spagnolo

Le sue vecchie squadre, la Nazionale spagnola, gli amici calciatori e i dirigenti: twitter invasa da messaggi e condoglianze per l'addio di Reyes.

Una notizia terribile, annunciata per prima dal suo ex amato , per poi essere confermata. Josè Antonio Reyes è morto proprio nella città spagnola, a soli 35 anni, vittima di incidente stradale. Una notizia che ha gettato sconforto nel mondo del calcio, sotto shock per quanto accaduto.

Come detto, via social e sito ufficiale, è stato lo stesso Siviglia ad annunciare la scomparsa di Reyes, squadra con cui è cresciuto, ha esordito nel grande calcio e ha nuovamente militato tra il 2012 e il 2016 vincendo ben tre . Ala, attaccante, centrocampista, ha anche fatto parte della Nazionale spagnola per alcuni anni.

Dopo il Siviglia, sono stati tantissime le società, i dirigenti, i giocatori e ovviamente i tifosi a ricordare Reyes attraverso i social, increduli per l'assurda fatalità. Le sue vecchie squadre, da a , passando per il , hanno ricordato il giovane spagnolo. Insieme a loro anche Monchi,

Noticia imposible de creer, imposible de digerir, que duro Dios mío....DEP José Antonio Reyes.... que pena más grande.. Vaya banda izquierda vais a hacer Antonio y Tu, allá arriba pic.twitter.com/utwgqfG1CH — Monchi (@leonsfdo) June 1, 2019

No podríamos ofrecer una noticia peor. Ha fallecido en accidente de tráfico nuestro querido canterano José Antonio Reyes. Descanse en paz. pic.twitter.com/RC26QJ6zOz — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) June 1, 2019

El Extremadura UD con el alma encogida y el corazón roto comunica el fallecimiento de su jugador Jose Antonio Reyes en un accidente de tráfico. Rogamos a todos una oración por su alma.



DEP — EXTREMADURA UD (@EXT_UD) June 1, 2019