Lutto Inter, muore a 15 anni la giovane promessa Maicol Lentini

Il 15enne Maicol Lentini, giovane promessa del settore giovanile dell'Inter, si è spento a causa di un malore dopo una lunga malattia.

Giornata di lutto in casa nerazzurra: l' e tutto il calcio italiano si stringono nel dolore della famiglia di Maicol Lentini, che si è spento nella sua casa in provincia di Pavia a causa di un malore dopo una lunga malattia.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

Giovane promessa del settore giovanile interista, Maicol era stato costretto a lasciare il calcio nel gennaio 2017 per curarsi: nei mesi successivi erano arrivate notizie confortanti riguardo le sue condizioni di salute, ma nella giornata di ieri è giunta invece la triste notizia.

L'Inter ha espresso il proprio cordoglio tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale:

"FC Internazionale Milano partecipa commossa al dolore per la scomparsa del giovane Maicol Lentini. Proprietà, dirigenti, il Settore Giovanile nerazzurro, di cui Maicol ha fatto parte, squadra e tifosi si stringono attorno alla sua famiglia in questo giorno di grandissimo dolore".

Anche la Curva Nord si unisce al dolore della scomparsa: gli ultras nerazzurri avevano dedicato uno striscione a Maicol in occasione di Inter- del 14 gennaio 2017 e Mauro Icardi aveva indossato in quella gara una particolare fascia da capitano con dedica: "Auguri Maicol, non mollare".