Luton ai playoff, Ingram rimanda la luna di miele: di nuovo

Si delinea sempre più la Premier League 2021/2022. Dopo le retrocessioni di Norwich e Watford, in attesa di capire chi sarà l'altra a scendere in seconda serie, hanno guadagnato la promozione Fulham e Bournemouth. Una terza nuova squadra arriverà dai playoff, in cui sono presenti Nottingham Forest, Huddersfield, Sheffield United e Luton Town.

Quest'ultima non gioca in prima divisione da trent'anni e stavolta può seriamente riprendersi la Premier. Tutti contenti? Non la signora Ingram, moglie del portiere del club, Matt. Il 28enne estremo difensore del Luton Town ha infatti rimandato per la seconda volta la sua luna di miele.Ingram, 28 anni, ha sposato la moglie Amelia l'anno scorso e la coppia sarebbe dovuta partire alle Maldive, solo per ritardare il viaggio di 12 mesi a causa della pandemia di Covid-19 . Ora, però, il suo coinvolgimento con Luton ha significato un altro ritardo per il viaggio irripetibile.

Ingram è stato appena ingaggiato dal Luton dopo un'intera stagione all'Hull, per sostituire i colleghi infortunati. Non ci ha pensato due volte, davanti all'opportunità di lottare per ottenere la promozione in Premier League: in campo negli ultimi due incontri, ci sarà anche nei playoff contro l'Huddersfield.

L'avventura di Ingram al Luton Town non è però certo iniziata bene, considerando che all'esordio nel 45esimo turno di Champioship ha subito sette reti dalla capolista Fulham. Un 7-0 che ha permesso ai Cottagers di festeggiare il titolo di seconda serie, ma che non ha spezzato le ambizioni playoff del team di Nathan Jones: Reading battuto e sesto posto ottenuto.

L'1-0 contro il Reading ha infatti aperto il cancello dei playoff per il Luton Town, impegnato in gare di andata e ritorno contro l'Huddersfield Town. Da qui, in caso di qualificazione alla finale, sfiderà una tra Nottingham Forest e Sheffield United in quel di Wembley il 29 maggio.

Matt Ingram e la consorte Amelia si sono sposati nel 2021, ma hanno divuto rinviare la luna di miele alle Maldive causa pandemia di Covid. Ora mondo riaperto, ma lavoro di mezzo. Il sogno di una promozione in Premier League ha rimandato ancora una volta il viaggio.

Jones è felice per la decisione del suo nuovo giocatore:

"Ha cancellato la sua luna di miele, se avesse avuto un po' di buonsenso avrebbe annullato il suo matrimonio" ha scherzato il tecnico. "Siamo felici per lui. E' una cosa meravigliosa quello che ha fatto, ha mostrato tutto l'impegno nei nostri confronti nonostante sia in prestito. Questo è ciò su cui è costruito questo club".

Male che vada, del resto, Ingram potrà partite per la sua benedetta luna di miele a inizio giugno. Basta solo pazientare ancora un po'.