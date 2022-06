Lussemburgo-Italia Under 21 dove vederla? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Tutto su Lussemburgo-Italia Under 21, gara valida per le qualificazioni agli Europei di categoria: dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Partita: Lussemburgo-Italia Under 21

Lussemburgo-Italia Under 21 Data : 6 giugno 2022

: 6 giugno 2022 Orario : 18.30

: 18.30 Canale Tv : Rai 2

: Rai 2 Streaming: Rai Play

L'Italia Under 21 di Paolo Nicolato va in Lussemburgo per giocare la sua ottava partita del girone 6 delle qualificazioni europee. L'obiettivo è staccare la Svezia e presentarsi nel migliore dei modi allo scontro diretto in casa degli scandinavi, in programma tre giorni più tardi.

Gli azzurrini sono infatti al comando del raggruppamento con 17 punti, ottenuti grazie a 5 vittorie e 2 pareggi nelle prime 7 giornate. Stesso bottino della Svezia, che però ha disputato un paio di partite in più. Ecco perché sono giorni potenzialemente decisivi per la qualificazione della formazione di Nicolato ai prossimi Europei di categoria, che si disputeranno in Romania e Georgia nel 2023.

Il Lussemburgo è invece già eliminato matematicamente, avendo conquistato solo un punto in 8 partite. La gara d'andata, disputata al Castellani di Empoli il 3 settembre 2021, è stata vinta dall'Italia per 3-0.

Di seguito tutte le informazioni su Lussemburgo-Italia Under 21 e dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO LUSSEMBURGO-ITALIA UNDER 21

Lussemburgo-Italia Under 21 è in programma nel tardo pomeriggio di lunedì 6 giugno 2022 allo Stade Parc des Sports di Differdange, in Lussemburgo: il calcio d'inizio sarà alle ore 18.30.

DOVE VEDERE LUSSEMBURGO-ITALIA UNDER 21 IN TV

Lussemburgo-Italia Under 21 sarà visibile in diretta tv, in esclusiva e gratis sulla Rai. Il canale di riferimento per seguire la partita sarà Rai 2.

LUSSEMBURGO-ITALIA UNDER 21 IN DIRETTA STREAMING

Lussemburgo-Italia Under 21 sarà trasmessa anche in streaming dalla Rai tramite l'applicazione Rai Play, scaricabile sia su una smart tv che su dispositivi mobili come pc, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LUSSEMBURGO-ITALIA UNDER 21

LUSSEMBURGO UNDER 21 (3-5-2): Martin; Dzogovic, D'Anzico, Sinner; Latic, Ikene, Monteiro Lima, Monteiro de Oliveira, Schmit; Rupil, Hansen. Ct. Cardoni

ITALIA UNDER 21 (4-3-3): Carnesecchi; Cambiaso, Lovato, Okoli, Parisi; Rovella, Miretti, Fagioli; Colombo, Pellegri, Vignato. Ct. Nicolato