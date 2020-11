Lussemburgo-Italia Under 21 0-4: azzurrini qualificati per Euro 2021

L'Italia Under 21 si qualifica agli Europei di categoria con un turno di anticipo: 0-4 al Lussemburgo e festa che può avere inizio.

Missione compiuta per l' Under 21, aritmeticamente sicura del primo posto nel Gruppo A e di conseguenza qualificata per gli Europei di categoria che si terranno in Ungheria e Slovenia il prossimo anno. Tutto troppo facile contro il modesto Lussemburgo, dominato dall'inizio alla fine sia sul piano del gioco che del possesso palla. Ininfluente l'ultimo match con la .

Nicolato si affida alle garanzie Sottil e Scamacca in avanti, regia affidata a Rovella con Pobega e Frattesi mezzali. Bellanova e Sala i due quinti di centrocampo. Marchizza, Gabbia e Del Prato a comporre il terzetto difensivo a protezione della porta di Carnesecchi. Padroni di casa con l'unica punta Curci a sostenere il peso dell'attacco.

Successo messo in ghiaccio già dopo mezz'ora con l'uno-due firmato Scamacca, abile a scaraventare in rete un pallone sporco ricevuto dalla testa di Sottil. Il raddoppio è frutto di una bella azione sviluppata sull'out di destra: cross di Frattesi, Ottele va a vuoto e consente all'attaccante del di insaccare di testa comodamente.

Altre squadre

L'elevata differenza tra le due squadre si riassume con lo scarto che aumenta poco prima dell'ora di gioco: Bellanova calcia in mezzo all'area per l'accorrente Pinamonti (entrato nell'intervallo) che di prima intenzione sigla il tris azzurro.

Ecco la Goal 50: i migliori 50 giocatori al mondo

Il copione è un autentico monologo dei ragazzi di Nicolato che trovano anche il poker: Marchizza raccoglie una respinta della difesa lussemburghese e col mancino battezza l'angolo più lontano alla destra di Ottele.

Nel finale c'è spazio anche per Raspadori ma il risultato non cambia: tra qualche mese l'Italia potrà tentare l'assalto al titolo continentale che manca ormai dal lontano 2004.