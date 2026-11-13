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Lussemburgo-Estonia: orario d’inizio

UEFA Nations League C - Game Week 5 13 nov 2026 - 14:45 Stade de Luxembourg

Allo Stade de Luxembourg, la nazionale lussemburghese ospita l’Estonia nella sfida di Nations League del gruppo 4 della Lega C. Per entrambe le squadre sono in palio punti importanti per la posizione in classifica.

Il Lussemburgo è sotto pressione dopo un periodo difficile. Tre sconfitte nelle ultime tre partite ufficiali hanno fatto scivolare la squadra allenata da Jeff Strasser all’ultimo posto del gruppo.

L’Estonia arriva invece con ben altro slancio. La squadra allenata da Jurgen Henn è imbattuta nell’attuale edizione della Nations League e occupa il secondo posto nel gruppo.

La sfida diretta dell’andata, a inizio ottobre, si è conclusa 1-0 per l’Estonia. Questa volta il Lussemburgo deve reagire in casa.

Chi vuole seguire la partita in diretta troverà di seguito tutte le informazioni sulla trasmissione, sull’orario d’inizio e sullo streaming.

I temi della settimana: com’è andata per Lussemburgo ed Estonia?

Il Lussemburgo arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, zero pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque gare. L’incontro più recente si è concluso con una sconfitta per 0-2 contro la Bulgaria. In precedenza, il Lussemburgo aveva perso anche contro l’Islanda per 0-3. In queste cinque partite, la squadra ha segnato due goal e ne ha subiti otto.

L’Estonia ha ottenuto due vittorie, tre pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime cinque partite. La gara più recente si è conclusa 0-0 contro l’Islanda. Prima, l’Estonia aveva battuto il Lussemburgo per 1-0. In queste cinque partite, la squadra ha segnato tre goal e ne ha subito soltanto uno.

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