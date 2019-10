Lunedì 7 ottobre Italia-Germania Legends: i convocati

I convocati di Italia e Germania per l'amichevole tra Legends, in programma lunedì 7 ottobre a Furth.

Lunedì prossimo, 7 ottobre, a Furth andrà in scena un nostalgico 'revival' di Italia-Germania. Protagoniste vecchie glorie di entrambe le Nazionali, col trionfo azzurro ai Mondiali 2006 a fare da sfondo alla suggestiva amichevole.

Ebbene, per il match in programma allo Sportpark Ronhof alle ore 18, sono stati ufficializzati i convocati delle due squadre. Tra gli Azzurri Legends nomi di spicco, come Fabio Cannavaro, l'eroe di 2006 Fabio Grosso, Bruno Conti, Gennaro Gattuso, Andrea Pirlo, Totò Schillaci, Francesco Totti e Luca Toni.

Scorrendo le fila tedesche, invece, ecco far capolino profili del calibro di Torsten Frings, Ulf Kirsten, Jurgen Klinsmann e Oliver Neuville. Appuntamento lunedì prossimo a Furth, in terra teutonica, per -Germania Legends.

CONVOCATI ITALIA

Portieri: Marco Amelia, Angelo Peruzzi

Difensori: Federico Balzaretti, Fabio Cannavaro, Fabio Grosso, Christian Panucci, Moreno Torricelli, Pietro Vierchowod, Cristian Zaccardo, Gianluca Zambrotta

Centrocampisti: Massimo Ambrosini, Bruno Conti, Angelo Di Livio, Stefano Fiore, Gennaro Gattuso, Giuliano Giannichedda, Simone Perrotta, Andrea Pirlo, Damiano Tommasi

Attaccanti: Fabrizio Ravanelli, Totò Schillaci, Francesco Totti, Luca Toni.

CONVOCATI GERMANIA

Portieri: Perry Brautigam, Roman Weidenfeller

Difensori: Thomas Berthold, Guido Buchwald, Thomas Helmer, Marko Rehmer, Philipp Wollscheid

Centrocampisti: Torsten Frings, Jens Nowotny, David Odonkor, Piotr Trochowski

Attaccanti: Gerald Asamoah, Maurizio Gaudino, Ulf Kirsten, Jurgen Klinsmann, Oliver Neuville, Alexander Zickler.