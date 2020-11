L'ultimo saluto a Maradona: adesso Diego riposa con il padre e la madre

La famiglia e gli amici più stretti hanno assistito alla cerimonia del funerale di Maradona. Diego adesso riposa al cimitero di Bella Vista.

Come vi abbiamo raccontato in tarda serata, l'ultimo saluto a Diego Armando Maradona si è concluso, con il funerale. in lutto nazionale, tutto il mondo collegato, con gli occhi ed il cuore a Buenos Aires.

Una folla oceanica all'esterno della Casa Rosada, dove era stato posto il feretro di Maradona. La bara è stata ricoperta dalle maglie che Diego ha indossato nella sua carriera. La camera ardente, comunque, è stata chiusa in anticipo a causa dei disordini che si sono verificati fuori dalla Casa Rosada. Gli incontri, come riportano i media argentini, sarebbero scoppiati perché la gente avrebbe chiesto più tempo per tenere aperta la veglia per Diego.

Dopo la veglia, il feretro è stato trasportato al cimitero di Bella Vista, atteso da migliaia di persone, tenute a bada da un cordone di poliziotti. Qui si è tenuta la cerimonia privata, in un giardino del cimitero, a cui hanno partecipato famiglia e amici più stretti. C'era anche Guillermo Coppola, amico ed ex storico agente.

🔟🇦🇷⚽️ Muy pocos del ambiente del fútbol. Claudia organizó todo. Fue Verónica Ojeda. Quiénes llevaron el féretro y qué dijo el cura. https://t.co/FaHmrd5Wl0 — Diario Olé (@DiarioOle) November 27, 2020

Alcune riprese sono state eseguite con i droni, dall'alto del cimitero. Immagini strazianti. La famiglia per la cerimonia ha fatto allestire un gazebo proprio per questioni di privacy, ma inevitabilmente erano troppe le persone che nel mondo avrebbero voluto partecipare a questo funerale.

Diego Armando Maradona è poi stato sepolto dopo la cerimonia, nella tomba di famiglia, accanto a suo padre e suo madre, due figure che nel corso della sua vita gli sono mancate come l'aria. E adesso il Pibe de Oro potrà tornare ad abbracciarli.

Nella notte, poi, pian piano, le migliaia di persone che si erano accalcate all'esterno del cimitero, se ne sono andate. Adesso è il tempo del riposo per Diego, il tempo del ricordo solenne per tutti noi.