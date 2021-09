L'ultimo Italia-Argentina: prima di Mancini, quando gli Azzurri erano allo sbando

La Uefa e la CONMEBOL hanno ufficializzato l’incontro tra Italia e Argentina. Appuntamento a giugno 2022, l’ultimo precedente nel 2018.

Felici per essere riuscite a mettere mano sui rispettivi tornei continentali, Italia e Argentina si sfideranno a partire dall’estate prossima in quella che alcuni già hanno rinominato Supercoppa Maradona.

Il bilancio dei confronti tra le due nazionali in tutte le competizioni vede in vantaggio i campioni d’Europa, capaci di imporsi sei volte contro le cinque degli argentini nei 15 precedenti disputati in passato.

Pur essendo due nazionali ancora festanti dal recente trionfo estivo, l’ultima volta che Italia e Argentina si sono affrontate le cose erano ben diverse per entrambe. In attesa di capire dove si giocherà e come andrà il prossimo appuntamento tra le due nazionali, ricordiamo l’ultima sfida disputata tra le due squadre. Dobbiamo tornare all’Etihad Stadium di Manchester il 23 marzo 2018, con la gara che si è conclusa con un netto 2-0 in favore dell’Argentina con le reti di Ever Banega e Manuel Lanzini.

L’ennesimo risultato negativo di un anno sicuramente da dimenticare per l’Italia, che pochi mesi prima aveva subito per mano della Svezia la cocente umiliazione dell’estromissione dalla fase finale della Coppa del Mondo per la prima volta in oltre cinquant’anni.

Per capire il momento di sbandamento della nazionale azzurra e di un intero movimento messo a terra da 180 disastrosi minuti contro gli svedesi al playoff, basta dare un’occhiata al tabellino. A guidare l’Italia era stato incaricato ad interim Luigi Di Biagio, ai tempi ct dell’Under 21. In campo (e in panchina) i veterani del gruppo lacerato dalle tensioni con l’ex commissario tecnico Giampiero Ventura e alcuni giovani pressoché all’esordio in nazionale, molti dei quali destinati a diventare protagonisti della cavalcata azzurra a Euro 2020. Tra tutti Federico Chiesa, Jorginho e Bryan Cristante.

Ma anche l’Argentina non era messa meglio. L’albiceleste veniva da tre sconfitte consecutive in altrettante finali. Il calvario era iniziato nel luglio 2014 con la sconfitta subita dalla Germania all’atto conclusivo del mondiale in Brasile ed era proseguito con i due ko di fila ai rigori contro il Cile nelle finali di Copa America 2015 e 2016. L’obiettivo della nazionale di Jorge Sampaoli era cercare riscatto e non mancare ulteriormente l’appuntamento con la vittoria in vista del mondiale in programma pochi mesi dopo. Aspettative prontamente disilluse dai biancocelesti, che alla kermesse russa passeranno per un pelo il girone non certo irresistibile con Nigeria, Islanda e Croazia e verranno eliminati agli ottavi di finale dalla Francia.

Oggi Italia e Argentina, campionesse dei Due Mondi, si ritrovano con un trofeo ciascuno in bacheca e la ritrovata consapevolezza di poter tornare a essere protagonisti anche nell’inverno del 2022, quando in Qatar andrà in scena il primo (e forse ultimo) mondiale disputato in inverno.