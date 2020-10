L'ultima vittoria del Milan nel Derby: Mihajlovic in panchina, Alex l'eroe

In Serie A, il Milan non vince una sfida contro l'Inter dal 31 gennaio del 2016, quando Mihajlovic vinse la sfida con Roberto Mancini.

Sabato alle 18, e si troveranno già una di fronte all'altra, per la quarta giornata di . La squadra di Stefano Pioli arriva a questo appuntamento nella situazione ideale, come forse non accadeva da anni, e per giunta messa anche meglio in classifica rispetto a quella di Antonio Conte.

Il Milan ha vinto le prime tre giornate di Serie A, guida la classifica a punteggio pieno in compagnia dell' , e con l'obbligo dell' in questa fase dell'annata ha dovuto prepararsi proprio per ottenere il suo picco di forma in questo momento. Cosa da non tralasciare minimamente, poi, ha recuperato anche Zlatan Ibrahimovic, negativo al coronavirus.

L'Inter ha deluso invece nell'ultimo turno di Serie A contro la e soprattutto si trova a dover fronteggiare un piccolo focolaio di coronavirus all'interno della squadra, con tanti assenti tra cui Ashley Young, Alessandro Bastoni, Milan Skriniar, Roberto Gagliardini, Radja Nainggolan e Ionut Radu.

Altre squadre

Questo è il quadro dell'avvicinamento al Derby ed è proprio per questo motivo che il Milan, mai come negli ultimi anni, sente di poter strappare la vittoria all'Inter. Il Diavolo non vince un Derby in Serie A dal 31 gennaio 2016 , un'enormità di tempo per una squadra del calibro dei rossoneri. In Coppa , invece, aveva vinto il 27 dicembre del 2017 con Gattuso in panchina e Cutrone a segnare il goal decisivo.

Quindi, sono passati più di quattro anni dall'ultima vittoria del Milan contro l'Inter in campionato. Era una squadra, quella rossonera, totalmente differente in tutte le sue componenti. Il club era ancora di proprietà di Silvio Berlusconi e alla guida della squadra c'era Sinisa Mihajlovic .

Il Milan lottava per un posto in e l'allenatore serbo in quell'occasione era riuscito a sconfiggere l'amico Roberto Mancini (anche all'Inter sembrano passati secoli, più che quattro anni).

Ma chi c'era in quella formazione del Milan? Donnarumma in porta, ai suoi esordi in Serie A; Abate, Alex, Romagnoli e Antonelli in difesa; a centrocampo Honda, Kucka, Montolivo e Bonaventura; in attacco Niang a supporto di Bacca.

Irriconoscibile la formazione del Milan rispetto a quella attuale, con i soli Donnarumma e Romagnoli a fare da ponte con il presente. Una sfida vinta soprattutto grazie al goal iniziale di Alex, che con un imperioso stacco di testa ricordò a tutti i tifosi rossoneri un celebre goal del passato, quello di Mark Hateley.

Poi un errore dal dischetto di Mauro Icardi e sul finale il Milan passò al tris con le reti di Carlos Bacca e Niang. Da quel momento, il Milan non è riuscito più a vincere un Derby di campionato con l'Inter e negli ultimi due anni questo ha pesato ancora di più al Diavolo, con quattro vittorie dell'Inter sui quattro incontri totali.

Proprio l'anno scorso, nel derby di ritorno, il momento forse più vicino ad una vittoria del Milan: doppio vantaggio della squadra di Pioli nel primo tempo, con le reti di Ibrahimovic e Rebic, ma nel secondo tempo la rimonta dell'Inter con una serie di quattro goal.

Che sia stato l'antipasto per la partita di sabato? Chi lo sa, ma una cosa è certa: mai come adesso, il Milan è in grado ed ha le capacità di regalare un nuovo successo nel Derby ai propri tifosi.