Lulic ricorda la Coppa Italia vinta contro la Roma: "Buon 26 maggio"

Senas Lulic ricorda il trionfo della Lazio del 2013: “Ricevo più messaggi in 26 maggio che il giorno del mio compleanno”.

Vincere è sempre bello, ma non ci sono dubbi sul fatto che alcune vittorie abbiano un sapore diverso rispetto ad altre. Chiedere per conferma in casa , dove oggi si celebra un anniversario importante: quello della sesta Coppa messa in bacheca.

A rendere speciale il 26 maggio 2013, non fu solo l’aver alzato al cielo un trofeo, ma l’aver vinto superando in finale la . Grande eroe di quello che da molti è stato definito il Derby della Capitale ‘più importante di sempre’, fu Senad Lulic.

L’esterno bosniaco infatti, al 71’, sfruttando un cross basso in area di Candreva ed un’uscita non proprio perfetta di Lobont, realizzò il goal che valse il definitivo 1-0.

Altre squadre

Il capitano della Lazio, attraverso il proprio profilo Instagram, ha ricordato la speciale ricorrenza con un post che ha subito fatto il giro della rete.

L'articolo prosegue qui sotto

“Buon 26 maggio”.

Lulic è poi intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per ricordare quella giornata.