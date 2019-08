Lukaku all'attacco: "Allo United era sempre colpa mia, di Pogba e di Sanchez"

Il nuovo attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku, ricorda i tempi del Manchester United: “Non potevo lavorare in quel modo, meglio andare via”.

Quella che ha portato Romelu Lukaku all’ è stata certamente una delle operazioni più importanti di questa sessione estiva di calciomercato. Il club nerazzurro infatti, a fronte di un esborso da circa 65 milioni di euro più 10 di bonus, è riuscita ad assicurarsi uno dei migliori centravanti del panorama calcistico europeo.

Il bomber belga, che sarà una delle stelle della nuova che sta per partire, è reduce da un’esperienza al non propriamente esaltante che si è chiusa dopo due stagioni condite da 42 reti in 96 partite complessive e senza la conquista di titoli.

Lukaku, parlando al LightHarted Podcast, ha svelato come per lui allo United le cose non siano andate come il previsto.

“Dovevano trovare qualcuno a cui dare la colpa e la davano sempre a me, o a Pogba o a Sanchez. Era sempre colpa nostra, ogni volta. Erano in tanti a pensare che non dovessi far parte di quel sistema. Mi viene da ridere perchè le cose andavano male con la mia squadra, ma poi andavano bene quando ero in Nazionale. Era colpa mia? Non ho giocato le ultime tre settimane della stagione e ho passato altre tre settimane prima di andare in Nazionale. Ma io ero lì e stavo lavorando e nessuno si è lamentato”.

L’ultima è stata una stagione estremamente complicata per il Manchester United.

“Alzo le mani, ma non credo di essere stato l’unico a giocare male, sono stati diversi coloro che non hanno resto. Se vogliono dare la colpa a me lo facciano. Io penso che la squadra abbia il potenziale per fare cose fantastiche, c’è tanto talento, ma non serve solo quello, bisogna costruirla la squadra. Molti pensavano che io non potessi far parte di quel gruppo, sentivo dire che non meritavo di stare lì. Chi faceva uscire certe voci? Non certo io o il mio agente e non siamo certamente stupidi, sappiamo chi è stato. Per me non si poteva lavorare in quel modo ed era meglio andare via”.

Lukaku ha parlato del suo rapporto con Mourinho.