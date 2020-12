Lukaku torna al top in Champions: leader e trascinatore assoluto

Non segnava dalla prima giornata, proprio contro il Borussia, ma è tornato decisivo nel momento più importante. Lukaku leader, anche con i compagni.

E' tornato Romelu Lukaku , anche in Champions. In , contro il Monchengldbach, la sua doppietta ha permesso all' di rimanere aggrappato alla .

Lukaku non segnava dalla prima giornata della fase a gironi, proprio contro il Borussia, quando un suo goal al 90' evitò una sconfitta che oggi avrebbe condannato i nerazzurri a prescindere.

Leader e trascinatore vero, anche per come sprona i compagni, come una sorta di allenatore in campo. Emblematica la frase urlata a Sanchez negli ultimi secondi della partita.

Il cileno, preso dalla foga, stava andando a battere un corner troppo velocemente. Ma Lukaku l'ha frenato con grande esperienza: "Devi camminare, dove corri? Piano, cammina…” , gli ha urlato il belga, con lo scopo di guadagnare tempo nel recupero.

Con lo , nell'ultima decisiva giornata della fase a gironi, ci sarà ancora bisogno del miglior Lukaku per conquistare i tre punti e sperare ancora nella qualificazione agli ottavi.