Lukaku torna sull'addio all'Inter: "Mi ha salvato, avevo la testa già al Chelsea"

Il mercato estivo è appena terminato, ma certe trattative fanno ancora discutere. Una delle più calde è senza dubbio quella che ha portato Romelu Lukaku dall'Inter al Chelsea per 115 milioni di euro.

Un addio che ha fatto infuriare i tifosi nerazzurri, che avevano eletto il belga a loro beniamino dopo un'annata in cui ha messo insieme 24 goal e 10 assist in 36 gare di campionato (chiuso con la conquista dello scudetto).

In un'intervista rilasciata a VTM NIEUWS, l'attaccante belga è tornato sul suo passaggio al Chelsea spiegando più nel dettaglio com'è andata la trattativa.

"Con la terza proposta del Chelsea ho capito che si trattava di una cosa seria: avevano offerto 110 milioni più il cartellino di Zappacosta, ma l'Inter ha detto no. Sono andato nell'ufficio di Inzaghi per trovare un accordo. Ero all'Inter ma con la mente ero già al Chelsea. L'Inter mi ha tirato fuori dalla m…, avrei lasciato l'Inter solo per il Chelsea".