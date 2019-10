Lukaku al massimo: sette goal in dieci gare, eguagliato il passato

Miglior partenza pareggiata per Lukaku in campionato: in altre due occasioni ha segnato sette reti nei primi dieci turni.

Deludente in , devastante in campionato. A caccia del titolo di capocannoniere al primo anno di , in virtù delle sette reti nei primi dieci turni. Sta rendendo al massimo, nonostante qualche dubbio di troppo da parte dei tifosi,. Contro il, altro goal, probabilmente il migliore in nerazzurro.

Solo Muriel e Immobile, entrambi con una partita in meno, hanno segnato più di Lukaku in questo campionato. La migliore partenza per il belga di casa , stavolta abile a recuperare palla sulla trequarti ed insaccare alle spalle dell'incolpevole Alfonso con un bellissimo sinistro terminato all'angolino.

Sette su dieci, si diceva. Un dato che per Lukaku significa eguagliare sè stesso e il suo passato: altre due volte in carriera, ovvero nel 2016 con la maglia dell' , e nel 2017 con quella del , l'attaccante belga aveva messo insieme lo stesso score.

Visto il successo di misura sul Brescia, anche stavolta la rete di Lukaku è stata decisiva. Praticamente insostituibile per Conte, sopratutto ora che Sanchez dovrà rimanere fermo fino ad inverno inoltrato, l'ex ha giocato da subentrante solamente contro la .

Nell'ambito del turnover e dalle scelte limitate in attacco, Lukaku è stato sostituito al minuto 85 dal giovane Esposito. Sarà ancora titolare a , così come a . Il momento per riposare non arriverà, probabilmente, prima del match interno contro il .