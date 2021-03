Lukaku senza freni: meglio di Ronaldo e Lewandowski per media goal in Nazionale

L'attaccante belga è il miglior giocatore europeo in attività riguardo la media reti tenuta durante la sua carriera: 58 goal in appena 90 gare.

Per molti non è ancora un cannoniere top, causa alcune, sparute occasioni da rete non sfruttate sotto porta. La realtà dei fatti è però sotto gli occhi di tutti in forma di dati. Devastante con la maglia dell'Inter, tra i migliori nerazzurri nella storia per media-goal, anche con quella del Belgio, l'ex Manchester United non scherza. Anzi, Romelu Lukaku fa di più.

Nel primo match di qualificazione al Mondiale 2022 vinto dal Belgio sul Galles in rimonta, Lukaku ha siglato il 3-1 finale del team Martinez, mostrando a tutti di come sia al prossimo Europeo, sia all'eventuale torneo asiatico, la formazione fiamminga sia tra le assolute favorite per vincere in ogni dove.

E Lukaku? Lukaku ha segnato il suo 58esimo goal in 90 presenze con il Belgio. Arrivato in patria quasi a sorpresa dopo l'ok dell'ATS milanese alla disputa delle gare delle Nazionali da parte dei giocatori di Conte, il bomber ha siglato su rigore l'ennesima rete con la Nazionale.

Migliorato dunque il suo dato realizzativo e quello relativo alla media-reti, tra le migliori nella storia delle Nazionali mondiali. Solamente giocatori come Puskas, Romario e Batistuta hanno fatto meglio tra quelli del passato, mentre a proposito dei colleghi europei ancora in attività, nessuno supera il suo pazzesco 0,64.

Nè Cristiano Ronaldo, a 0,60, nè Lewandowski a 0,54 riescono ad avere la media reti di Lukaku con la Nazionale. Dopo il belga anche altri campioni e fuoriclasse del calibro di Ibrahimovic, a 0,53 e Dzeko, a 0,52. In giro per il mondo, tra i giocatori che continuano con la propria rappresentativa, meglio solo l'emiratino Ali Mabkhout con 0,76 e Ali Ashfaq delle Maldive, con 0,66.

Lukaku è ancora relativamente giovane, a quasi 28 anni, deciso a migliorare il proprio score per provare a chiudere la carriera in futuro tra i migliori marcatori di sempre. Continuando così, tra gare di qualificazione, Nations League, Europeo e Mondiale, non sembra impossibile arrivare nemmeno a 100.

Certo, per ora sembra utopia, ma in futuro chissà. Del resto con una media del genera, guai a dare giudizi affrettati.