Lukaku ricorda la sconfitta con il Siviglia: “Il momento più difficile della carriera”

Quella che si è appena conclusa è stata per l’Inter una stagione destinata ad entrare nella storia del club nerazzurro. I meneghini infatti, hanno dominato il campionato e sono riusciti a mettere in bacheca il loro diciannovesimo Scudetto.

L’annata trionfale dell’Inter può essere in qualche modo figlia di una delle più cocenti delusioni con le quali i nerazzurri sono stati costretti a fare i conti di recente: la sconfitta patita nella finale dell’edizione 2019-2020 dell’Europa League.

In quell’occasione, la squadra di Conte dopo essere passata in vantaggio con Lukaku, prima si è fatta rimontare e poi superare nel finale quando lo stesso bomber belga ha sfortunatamente messo alle spalle di Handanovic il pallone che ha regalato il definitivo 3-2 al Siviglia.

Lo stesso Lukaku, nel lancio di ‘I M Together’, il film sulla stagione dei nerazzurri, ha spiegato come quel ko l’abbia spinto a dare ancora di più.

Lukaku ha raccontato come ha vissuto il giorno della conquista dello Scudetto.

"Io l’avevo detto prima ai miei compagni che l’Atalanta avrebbe pareggiato contro il Sassuolo, non so perché me lo sentivo. Penso che l’esperienza dell’anno scorso abbia aiutato tanto la squadra ad avere questa mentalità di non mollare. Sono veramente contento per l’Inter e per tutti i tifosi nel mondo perché sono passati anni dall’ultimo trofeo e alzare questo Scudetto è una bellissima sensazione".