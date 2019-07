Lukaku salta Manchester United-Inter, Solskjaer annuncia: "Non è disponibile"

Non c'è due senza tre. Romelu Lukaku, già assente contro Perth Glory e , non giocherà neppure la terza amichevole del contro che potrebbe essere la sua prossima squadra: l'.

Ad annunciare ufficialmente l'assenza di Lukaku nella gara di International Champions Cup è stato Ole Gunnar Solskjaer, in conferenza stampa.

"Non è in forma e non sarà disponibile".