Lukaku ritrova Chiellini e Bonucci, Tuchel ha un piano: "Ma non ve lo svelo"

Il tecnico del Chelsea ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’incontro all’Allianz Stadium contro la Juventus.

Guai a sottovalutare la Juventus, anche senza Cristiano Ronaldo. Thomas Tuchel lo sa e per questo predica calma in conferenza stampa il giorno prima della trasferta europea dei Blues in Italia:

“Hanno perso un grande campione e una grande personalità, ma si possono vincere le partite ed essere una squadra forte anche senza Cristiano Ronaldo. La Juventus ha un allenatore esperto e molto talento. Si tratta di un club orgoglioso abituato a vincere”.

L'attenzione si è però subito spostata sul presente e sulla coppia Chiellini-Bonucci, in grado di neutralizzare Romelu Lukaku a Euro 2020.

“Ho un piano ma non ve lo svelo. Sanno difendere bene l’area, dovremo cercare di superarli in velocità e forza fisica”.

Di certo per Chiellini e Bonucci sarà una serata con parecchio lavoro da fare, oltre che un test importante per tutta la Juventus contro i campioni d'Europa in carica.