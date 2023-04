Lukaku infallibile su rigore: "Non ascolto nessuno. L'esultanza? Svelerò il significato a fine stagione"

18 rigori su 18 segnati in maglia Inter, il belga non sbaglia mai dagli undici metri: "Una questione di testa, non ascolto nemmeno i miei compagni".

Romelu Lukaku risponde alla squalifica di Coppa Italia, alle polemiche dello Stadium, agli errori su azione. Da calcio di rigore il belga non sbaglia mai. Ma proprio mai, considerando che da quando gioca per l'Inter non ha mai visto un penalty parato, sul legno, fuori. Niente di niente, tutti segnati.

Lukaku ha sbagliato cinque rigori in carriera, ma nessuno con la maglia dell'Inter. 18 penalty su 18, che ultimamente hanno permesso ai nerazzurri di pareggiare contro la Juventus ed ora di aiutare a guardare con fiducia al ritorno di Champions contro il Benfica. Quello che vale la semifinale.

" Il rigore è tutta una cosa di testa, di concentrazione" ha detto Lukaku a Mediaset dopo il 2-0 di Lisbona. "Non ascolto nessuno, neanche i miei compagni".

L'esultanza mostrata con il Belgio prima e dunque contro la Juventus, che ha portato alla squalifica per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia, è stata ripetuta anche contro il Benfica:

"Spiegare l'esultanza? È un segreto, la svelerò a fine stagione"

Lukaku non si sbottona riguardo l'esultanza, arrivata dopo la settima rete stagionale: quattro rigori, con due vittorie, un pareggio - contro la Juventus - e la sconfitta subita contro lo Spezia causa Daniel Maldini.

Insieme all'esultanza ormai adottata in questa primavera, Lukaku ha sfoggiato anche quella con la M, creata con le dita: un omaggio alla madre, a cui è legatissimo.

In attesa di capire a cosa si riferisca quella mostrata in occasione degli ultimi tre goal ufficiali: i tifosi dell'Inter sperano di vederla sempre più spesso, sia in campionato, sia in Coppa Italia, sia in Champions League.

"Capisco le ragioni dei tifosi per le mie prestazioni passate. Io aiuto la squadra in ogni maniera, ora sto tornando in forma".

Un mese e mezzo ancora, poi si arriverà ai verdetti. E alla confessioni.