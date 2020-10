Lukaku on fire verso il derby: doppietta all'Islanda, 6 goal nelle ultime 6 partite

Devastante con la maglia del Belgio, Lukaku sarà il pericolo numero uno per il Milan nella stracittadina: letale ancora una volta in Nazionale.

Viene spesso contestato sui social, tutto vero. Nonostante il record di reti con l' , la mole di punti regalati ai nerazzurri. Gli haters di Romelu Lukaku esistono eccome, oltre i pazzeschi dati con la maglia di club e con quella della rappresentativa belga. Senza freni.

Autore di tre goal nelle prime tre giornate di campionato con la maglia dell'Inter, Lukaku si prepara al Derby di Milano continuando a segnare con il : doppietta decisiva per superare l' , che portano i dati dell'ex a dieci goal nelle ultime otto uscite con i Red Devils.

Sono 43 invece le reti nelle ultime 44 gare con il Belgio per Lukaku, che dall'agosto 2017 ha cominciato a segnare a ripetizione, rimamendo a secco in poche occasioni, andando avanti a forza di doppiette tra , amichevoli e ovviamente Mondiale concluso al terzo posto.

Sarà lui il pericolo numero uno per il nella stracittadina prevista domenica, considerando le reti segnate e l'apporto a Belgio e Inter anche in termini di lavoro sporco per servire i compagni. Oramai bomber di razza eccelsa, come non mai, ha messo da parte anche la delusione .

Autore di un goal e un assist nella finale di persa la scorsa estate, Lukaku è essenziale per un'Inter colpita da diversi casi di coronavirus, ma pronta a sfidare il Milan per continuare l'ottimo avvio stagionale, con due vittorie e un pareggio.

Tra Belgio e Inter sono sei goal in sei partite nell'ultimo mese, tra i migliori marcatori di Nations League e della . E tra i più discussi sui social, sì, nonostante i numeri messi in mostra in e all'estero. Ora il Milan, il primo vero grande ostacolo autunnale.