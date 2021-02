Lukaku non si ferma più: 300 goal da professionista

Contro la Lazio il belga ha raggiunto quota 300 goal tra club e nazionale, a 27 anni, 9 mesi e un giorno.

Romelu Lukaku non si ferma più. Contro la Lazio ha segnato il suo goal numero 300 da professionista. A soltanto 27 anni, 9 mesi e un giorno.

Sei maglie diverse, compresa quella della nazionale maggiore belga: dagli inizi con l’Anderlecht fino al nerazzurro dell’Inter. Con in mezzo West Bromwich, Everton, Manchester United. E ovviamente la nazionale belga.

41 i goal segnati con il club in cui è cresciuto in Belgio, poi in Inghilterra 17 goal col WBA, 87 centri coi Toffees, 42 con i Red Devils. E poi i 56 in nerazzurro e i 57 con il Belgio. Totale: 300.

300 - Romelu #Lukaku ha realizzato il suo 300º gol in carriera tra prima squadra e Nazionale maggiore. Devastante.#InterLazio pic.twitter.com/uvSq4v5Z9S — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 14, 2021

All’elenco manca il Chelsea, con cui Lukaku ha sì giocato, ma senza aver mai segnato nemmeno un goal. Poco male. Il bilancio, a neanche 28 anni, è già da top assoluto nel ruolo. E non è ancora finita. Anzi.