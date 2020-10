Lukaku non basta al Belgio: l'Inghilterra vince 2-1 a Wembley

Per la prima volta nella propria storia, l'Inghilterra batte la nazionale numero uno nel ranking FIFA. Apre Lukaku, ribaltano tutto Rashford e Mount.

Wembley è deserto, come ormai d'abitudine in ogni stadio d'oltremanica. Anche nel silenzio, però, l' vince comunque: battuto 2-1 il nella gara valida per la . Di rimonta, senza diversi titolari.

Già privo di Sterling, Southgate risparmia Kane e Sancho dal 1', regalando un'altra chance a Calvert-Lewin nel tridente con Mount e Rashford. Un tridente-bis che, comunque, funziona. Meno bene la difesa a tre: Walker, Dier e Maguire soffrono il tridente belga.

De Bruyne prova a pungere tra le linee, le incursioni di Carrasco creano scompiglio. Il resto lo fa Romelu Lukaku: al quarto d'ora svernicia Dier in profondità, viene steso e si prende il rigore che poi realizza. Poco prima Carrasco aveva segnato lo 0-1, annullato per fuorigioco.

Rigore da un lato, rigore dall'altro. Meunier trattiene in area, Rashford realizza. E l'Inghilterra cresce, fino ad arrivare al 2-1. Sul tabellino è di Mount, ma decisiva la deviazione di Alderweireld che impenna la traiettoria e beffa Mignolet.

Il Belgio ci prova cambiando le spalle di Lukaku, ma né Verschaeren né Doku riescono a essere davvero pericolosi. Al triplice fischio sorride Southgate: Inghilterra in testa al girone, il Belgio scala al secondo posto.

Per i three lions è anche una vittoria storica: si tratta della prima volta in cui riescono a battere la nazionale al primo posto nel ranking FIFA. Soddisfazioni.