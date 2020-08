Lukaku nella leggenda: nove gare di fila in goal in Europa League

31esimo centro per Lukaku, decisivo anche contro il Bayer: superati Icardi e Milito per goal in una singola stagione con l'Inter.

In molti avevano dubbi, in molti li hanno ancora. Eppure i dati, i numeri e sopratutto i goal sono dalla parte di Romelu Lukaku . Una stagione maestosa per l'attaccante belga, che al primo anno di è riuscito a segnare una caterva di goal utile per diventare idolo di (quasi) tutti i tifosi nerazzurri.

Anche contro il l'ex ha trovato la via del goal, segnando di fatto il goal decisivo nel 2-1 contro i tedeschi: per Lukaku si tratta della nona gara consecutiva in rete in , dato impressionante mai raggiunto da nessuno. Neanche durante la vecchia Coppa UEFA.

Lukaku è arrivato così a 31 reti stagionali, riuscendo a superare anche Milito, a 30, e Icardi , a 29, per goal in una singola stagione in maglia interista: nella storia nerazzurra solamente pochi giocatori sono riusciti ad andare oltre, ovvero Eto'o con 37, Angelillo con 38 e Boninsegna con 33.

L'articolo prosegue qui sotto

Altre squadre

Per Lukaku la stagione 2019/2020 è di gran lunga la migliore in carriera, visto e considerando che in passato con le maglie di , , Manchester United, e non aveva mai superato quota trenta goal nelle varie competizioni, al massimo raggiungendo i 27 centri.

Ora la possibilità di giocare una semifinale europea, in una competizione che non giocava dal 2015 (otto goal in nove gare con l' ), con il sogno della finale decisamente possibile a questo punto: Lukaku sta facendo la storia dei goleador interisti, ora vuole farla a livello di trofei.

Tra pochi giorni, comunque vada la semifinale, e al massimo la finale, si concluderà per lui una lunghissima stagione. Ma da metà settembre ripartirà con l'Inter, deciso a confermarsi sotto Conte e i nerazzurri, per convincere anche i pochi tifosi scettici rimasti.