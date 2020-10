Lukaku: "L'Italia è adatta al mio stile, ho lo stesso carattere di Conte"

L'attaccante belga dell'Inter racconta il suo momento nerazzurro e si 'promette' all'Anderlecht: "Ritornerò sicuramente, ho vissuto momenti belli".

Romelu Lukaku vive il suo presente nerazzurro a suon di goal: tre in tre partite di , per ora. Un inizio che lascia ottimi presagi per la stagione, vista anche la prima.

Nella sua mente, però, c'è anche l'. Il club in cui è cresciuto e, come ha ammesso in un'intervista ad 'HLN', il club in cui prima o poi ritornerà.

"Ci ritornerò sicuramente. Per un giocatore, l’attrazione verso il passato è semplicemente troppo grande. Chiedete a Dendoncker e Tielemans, sono ancora coinvolti con il club. Abbiamo vissuto dei bei momenti".

Prima, però, l' e l' . Un paese che calcisticamente Lukaku sente perfetto per il proprio modo di giocare. Anche grazie a Conte.

"L'Italia è adatta al mio stile. Se l’avessi saputo prima, ci sarei venuto prima. Con Conte vado d’accordo, anch’io come lui odio perdere. Abbiamo lo stesso carattere più o meno".

Non c'è però solo Conte tra i suoi maestri, ma anche Thierry Henry, con cui Lukaku ha lavorato in nazionale: l'ex era assistente del Ct Martinez.

"Parlo spesso con lui, è il mio mentore. Mi ha dato la spinta"

Il belga ha parlato anche della delusione di perdere la finale in , una delle più amare della sua carriera.